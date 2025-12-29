Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой рассказал про конфликт с фанатами «Спартака» после оскорбительной кричалки

Андрей Мостовой рассказал про конфликт с фанатами «Спартака» после оскорбительной кричалки
Комментарии

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой рассказал про конфликт с фанатами московского «Спартака» после того, как игрок исполнил оскорбительную кричалку в адрес красно-белых на трибунах с болельщиками своей команды.

«Смешно было, когда произошёл инцидент с видео, мне в интернете болельщики отправили нереальное количество плохих сообщений. На следующий день я поехал на «Сапсане» в Москву. Приехал, иду по перрону, не могу сказать, что кричали: «***** бомжей, *****». Человек пять стояли, иду в 10 метрах с друзьями. Мы уже были готовы, хорошо, что один друг нас успокоил (смеётся)», — рассказал Мостовой в подкасте на официальном YouTube-канале «Зенита».

Материалы по теме
Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать
Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android