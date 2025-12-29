Андрей Мостовой рассказал про конфликт с фанатами «Спартака» после оскорбительной кричалки

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой рассказал про конфликт с фанатами московского «Спартака» после того, как игрок исполнил оскорбительную кричалку в адрес красно-белых на трибунах с болельщиками своей команды.

«Смешно было, когда произошёл инцидент с видео, мне в интернете болельщики отправили нереальное количество плохих сообщений. На следующий день я поехал на «Сапсане» в Москву. Приехал, иду по перрону, не могу сказать, что кричали: «***** бомжей, *****». Человек пять стояли, иду в 10 метрах с друзьями. Мы уже были готовы, хорошо, что один друг нас успокоил (смеётся)», — рассказал Мостовой в подкасте на официальном YouTube-канале «Зенита».