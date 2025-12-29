Ангола — Египет: стартовые составы команд на матч Кубка Африки

Сегодня, 29 декабря, состоится матч 3-го тура в группе B на Кубке Африки, в котором встретятся сборные Анголы и Египта. Игра пройдёт на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступит Клеман Кпан (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Ангола: Маркеш, Карму, Модешту, Гаспар, Нурьо, Мукенди, Фреди, Маэстру, Лувумбу, Мабулулу, Банза.

Египет: Шобейр, Эйд, Сабер, Абдельмагид, Собхи, Абул-Фетух, Исмаил, Лашин, Мохсен, Адель, Мохамед.

На данный момент Ангола с одним очком находится на третьем месте в турнирной таблице группы B, Египет лидирует с шестью очками.