22:00 Мск
Футбол

Ангола — Египет: стартовые составы команд на матч Кубка Африки, 29 декабря 2025

Ангола — Египет: стартовые составы команд на матч Кубка Африки
Комментарии

Сегодня, 29 декабря, состоится матч 3-го тура в группе B на Кубке Африки, в котором встретятся сборные Анголы и Египта. Игра пройдёт на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступит Клеман Кпан (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок африканских наций . Группа B. 3-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ангола
1-й тайм
0 : 0
Египет

Стартовые составы команд.

Ангола: Маркеш, Карму, Модешту, Гаспар, Нурьо, Мукенди, Фреди, Маэстру, Лувумбу, Мабулулу, Банза.

Египет: Шобейр, Эйд, Сабер, Абдельмагид, Собхи, Абул-Фетух, Исмаил, Лашин, Мохсен, Адель, Мохамед.

На данный момент Ангола с одним очком находится на третьем месте в турнирной таблице группы B, Египет лидирует с шестью очками.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
Мохамед Салах отреагировал на победу сборной Египта в матче с ЮАР на Кубке Африки
