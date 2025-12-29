Андрей Мостовой: Кондакову и Шилову в «Зените» будет тяжело добиться попадания в состав

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о юных футболистах команды Данииле Кондакове и Вадиме Шилове.

— В нашей команде, будем говорить честно, будет тяжело добиться, чтобы их поставили в состав.

— Потенциал у них очень...

— Да, [100%]. Шил меня очень сильно удивил, — сказал Мостовой в свежем выпуске новогоднего подкаста на официальном YouTube-канале «Зенита».

В нынешнем сезоне Шилов привлекался к играм за основную команду сине-бело-голубых: в восьми играх он забил два гола и отдал одну голевую передачу. Позднее футболист повредил связки колена на тренировке, ориентировочный срок возвращения игрока на поле — около шести месяцев.

Даниил Кондаков также принимал участие в матчах взрослой команды петербуржцев — в двух играх он отдал одну голевую передачу.