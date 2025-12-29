Футболист «Зенита» Мостовой не верит в скорое возвращение российских клубов в еврокубки

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, верит ли он в возвращение российских клубов в еврокубки в следующем году.

— Как думаете, возможно ли, что наши клубы будут играть в еврокубках в следующем году?

— Думаю, нет, — сказал Мостовой в подкасте на официальном YouTube-канале «Зенита».

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил надежду, что в следующем году ФИФА и УЕФА в связи с рекомендациями МОК примут решение, которое позволит российским клубам и сборным принять участие в международных соревнованиях.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.