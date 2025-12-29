Константин Генич высказался о возможном уходе Жерсона из «Зенита»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об адаптации летнего новичка «Зенита» Жерсона, а также оценил целесообразность его возможной продажи в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в Бразилию.

«С такой помпой он приходил, его так красиво презентовали. Вот он из карты Джокера вышел. Всё супер, первый матч, он вышел во втором тайме с «Ростовом», там несколько длинных передач хороших сделал, и все были в полном восторге. А потом Жерсон куда-то пропал, и начали задаваться вопросом: «А что с ним? А, может, лишний вес? А, может, травма? А, может, адаптация? А, может, ещё что-то?»

Его интегрируют, интегрируют в состав, но мы же видим, ну да, он забил «Акрону» дальним ударом, но видим, что он не добавляет скорости, он сам особо не угрожает. И нет этого эффекта «вау», который, например, был после перехода Клаудиньо.

И если сейчас есть предложение и есть хорошая цена… Саудовская Аравия? Необязательно, может, это Бразилия будет, может быть, это будет какой-нибудь там «Крузейро», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».