Аршавин и Радимов комплиментарно отозвались о работе с Дмитрием Биволом

Экс-футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин, а также его бывший одноклубник Владислав Радимов высказались о 35-летнем бывшем абсолютном чемпионе мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) Дмитрии Биволе в новогоднем подкасте от ФК «Зенит».

— Подкаст с каким героем вы считаете лучшим и почему?

Радимов: Бивол, наверное. Нам было очень интересно. В мире футбола мы знаем всё, в боксе было интересно, мы задавали вопросы, он рассказывал.

Аршавин: У него хорошо поставленная речь, простым языком рассказывал такие вещи.

Радимов: Нам было интересно, потому что это другой вид спорта.

Бивол дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, в 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2025-м – абсолютным чемпионом мира. Единственное поражение в карьере потерпел от соотечественника Артура Бетербиева.