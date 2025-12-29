Скидки
«Сразу попадёт на чемпионат мира и Европы». Аршавин — о сборной России после снятия бана

Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о шансах национальной команды пройти отбор на чемпионат мира после снятия бана.

«Сейчас все кому не лень попадают на чемпионат мира. Думаю, сборная сразу попадёт на чемпионат мира и Европы», — сказал Аршавин в подкасте на официальном YouTube-канале «Зенита».

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил надежду, что в следующем году ФИФА и УЕФА в связи с рекомендациями МОК примут решение, которое позволит российским клубам и сборным принять участие в международных соревнованиях.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.

