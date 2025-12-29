Ангола — Египет: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 3-го тура в группе B на Кубке Африки, в котором играют сборные Анголы и Египта. Встреча проходит на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступает Клеман Кпан (Кот-д'Ивуар). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент Ангола с одним очком находится на третьем месте в турнирной таблице группы B, Египет лидирует с шестью очками.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.