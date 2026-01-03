Скидки
Монако — Лион: прямая трансляция матча 17-го тура Лиги 1 по футболу 2025/2026 начнется в 19:00

«Монако» — «Лион»: прямая видеотрансляция матча 17-го тура Лиги 1 начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 3 января, в 19:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Монако» и «Лион». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар.

Права на трансляцию матча французской Лиги 1 «Монако» — «Лион» в России принадлежат Okko.
Франция — Лига 1 . 17-й тур
03 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Монако
Окончен
1 : 3
Лион
0:1 Шульц – 38'     1:1 Кулибали – 45+4'     1:2 Шульц – 57'     1:3 Абнер – 79'    
Удаления: Кулибали – 70' / нет

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
