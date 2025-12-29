Генич назвал условие для перехода в «Зенит» Райана из «Васко да Гама»

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, с каким футболистами может расстаться санкт-петербургский «Зенит», чтобы осуществить трансфер 19-летнего форварда Райана из «Васко да Гама». Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые заинтересованы в бразильце.

«Думаю, помимо Лусиано, того же Жерсона, не знаю, отдадут, не отдадут, получится, не получится, не исключено, что на выход пойдёт Кассьерра. Потому что у него такие плавающие сезоны. Один сезон удачный, потом неудачный.

Сейчас нападающих три. Зачем такое количество нападающих «Зениту», которых постоянно ротирует Семак, — тоже не очень понятно. И, может быть, отпустить сейчас вовремя их и на эти деньги приобрести одного нападающего — почему бы и нет?» — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».