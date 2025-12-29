Александр Филимонов: любовь к футболу и «Спартаку» пришла через игру

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, как он стал болельщиком красно-белых.

«Спартак» — любимая команда, за которую болею с детства. Когда общаешься с болельщиками московского «Спартака», [то понимаешь, что] у всех по-разному: в основном привёл папа, или с друзьями, или за компанию, или просто какое-то такое боление ситуативное. Это самая популярная команда в стране, [приятно] быть причастным к этому клубу.

У меня немножко по-другому, несмотря на то, что в детстве, такой взрослый подход, и боление было выстрадано, и оно пришло потому, что мне нравился стиль игры. Я вырос в Кишинёве, в то время, в 80-е годы, киевское «Динамо» чаще становилась чемпионом, [было] популярнее, выигрывало всевозможные титулы.

Популярность киевского «Динамо» была серьёзной. У «Спартака» на тот момент было только одно [чемпионство], в 1979-м, но команда всегда была в призёрах, никогда не вылетала из тройки. Любовь к футболу и «Спартаку» пришла через игру, нравилось, как команда играет…

Интернета не было, [смотрел] по телевизору. Это любовь и выстраданное понимание, что мне нравится, как команда играет в футбол. Мне не нравился силовой киевский футбол, нравился умный футбол, с комбинациями, культурой паса. Стенки, забегания — всё это нравилось, так моя любовь к «Спартаку» и пришла», — сказал Филимонов в свежем выпуске подкаста на официальном YouTube-канале «Спартака».