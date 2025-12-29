Скидки
Генич и Арустамян оценили вероятность зимнего трансфера Сперцяна из «Краснодара» в «Интер»

Футбольные комментаторы Константин Генич и Нобель Арустамян оценили вероятность перехода капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в миланский «Интер» в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что итальянцы заинтересованы в полузащитнике.

Арустамян: Что может зимой случиться в «Краснодаре»? Ничего. Они всех лидеров сохранят.
Генич: Если только какое-то суперпредложение не придёт по Эдику.

Арустамян: Ну, я не думаю, что будет [его] продавать Галицкий зимой, когда 10 туров до конца чемпионата и можно выиграть второе золото. Ещё и капитан, да, Эдик там звезда, герой города Краснодара.
Генич: Ну, слушай, а если это предложение, например, придёт из «Интера» или из «Атлетико» Мадрид?

Арустамян: Зимой я слабо себе представляю, всё может быть, просто зимой клубы, которые покупают игрока не из ЕС, имею в виду легионера… Галицкий не продаст за € 12 млн или за € 10 млн, понимаешь? Он его продаст зимой за очень большие деньги.
Генич: Да, он его оценит точно не ниже, чем Матвея [Сафонова].

Арустамян: Да, поэтому я в это не очень верю, хотя всё может быть, ты прав, — обсудили Арустамян и Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

