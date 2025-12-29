Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Парень хороший». Защитник «Зенита» Мостовой — о Дмитрии Биволе

«Парень хороший». Защитник «Зенита» Мостовой — о Дмитрии Биволе
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об опыте взаимодействия с 35-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) Дмитрием Биволом.

«Парень хороший, с нами тренировался. Мы потом пошли в баню, пообедали, истории рассказывал. Интересно было», — сказал Мостовой в новогоднем подкасте от ФК «Зенит».

Бивол дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, в 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2025-м – абсолютным чемпионом мира. Единственное поражение в карьере потерпел от соотечественника Артура Бетербиева.

Ранее о Биволе высказались два бывших игрока «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов.

Материалы по теме
Аршавин и Радимов комплиментарно отозвались о работе с Дмитрием Биволом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android