«Парень хороший». Защитник «Зенита» Мостовой — о Дмитрии Биволе

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об опыте взаимодействия с 35-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) Дмитрием Биволом.

«Парень хороший, с нами тренировался. Мы потом пошли в баню, пообедали, истории рассказывал. Интересно было», — сказал Мостовой в новогоднем подкасте от ФК «Зенит».

Бивол дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, в 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2025-м – абсолютным чемпионом мира. Единственное поражение в карьере потерпел от соотечественника Артура Бетербиева.

Ранее о Биволе высказались два бывших игрока «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов.