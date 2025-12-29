Скидки
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого

Комментарии

Московское «Динамо» после Нового года сыграет с китайским «Шанхай Шэньхуа», которым руководит экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий.

«Иронию судьбы» смотрят даже в Китае. Перевели для вас одну из сцен — полную версию покажем на нашем новом международном турнире BetBoom Dynamo Global Challenge 23 и 26 января.

Все подробности расскажем после Нового года, а пока раскроем первую тайну — одним из соперников «Динамо» станет серебряный призёр чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа».

Второго соперника, ещё одну команду из Китая, рассекретим чуть позже. Нас ждёт уникальное российско-китайское футбольное противостояние — такого в нашем футболе ещё не было!» – сообщает телеграм-канал бело-голубых.

