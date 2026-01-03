Скидки
Лилль — Ренн: прямая трансляция матча 17-го тура Лиги 1 по футболу 2025/2026 начнется в 23:05

«Лилль» — «Ренн»: прямая видеотрансляция матча 17-го тура Лиги 1 начнётся в 23:05
Комментарии

Сегодня, 3 января, в 23:05 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Лилль» и «Ренн». Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск). В качестве главного арбитра встречи выступит Эрик Ваттеллье.

Смотрите матч здесь:
Франция — Лига 1 . 17-й тур
03 января 2026, суббота. 23:05 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
0 : 2
Ренн
Ренн
0:1 Франковски – 49'     0:2 Мерлен – 56'    
Удаления: Алешандро – 13' / нет

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Самые дорогие футболисты:

