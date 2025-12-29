Филимонов ответил, что помогло ему стать основным вратарём «Спартака» в прошлом

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, за счёт чего смог стать основным вратарём красно-белых.

— За счёт чего тебе удалось выиграть конкуренцию у Нигматуллина?

— За счёт характера. В молодёжной сборной мне не ровесники, а те, кто постарше, люди взрослые говорят: «Сань, ты пришёл в команду, ощущение, будто мужик, не мальчишка, основательный». Основательность была с детства. Выработана специально, не думаю, что в характере это всё [было]. Выработана с необходимостью, потому что бывали ситуации, когда понимаешь, что не выручишь. И нужно регулировать игровые действия партнёров подсказом, вербальными действиями.

Ты говоришь, что зацементировал [место] — было такое выражение у Уткина, мне понравилось, он сказал в матче с «Ротором» в 1997 году: «Скалоподобный Филимонов», — сказал Филимонов в свежем выпуске подкаста на официальном YouTube-канале «Спартака».