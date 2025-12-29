Скидки
Андрей Аршавин назвал самого сильного нападающего в истории России

Андрей Аршавин назвал самого сильного нападающего в истории России
Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и национальной команды России Андрей Аршавин в формате блиц-опроса выбрал лучшего, по его мнению, нападающего в истории отечественного футбола.

— Булыкин или Бесчастных?
— Бесчастных.

— Бесчастных или Погребняк?
— Погребняк.

— Погребняк или Сычёв?
— Погребняк.

— Погребняк или Павлюченко?
— Павлюченко.

— Павлюченко или Кокорин?
— Павлюченко.

— Павлюченко или Юран?
— Павлюченко.

— Павлюченко или Смолов?
— Павлюченко.

— Павлюченко или Артём Дзюба?
— Дзюба.

— Дзюба или Кержаков?
— Кержаков, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

