Андрей Аршавин назвал самого сильного нападающего в истории России

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и национальной команды России Андрей Аршавин в формате блиц-опроса выбрал лучшего, по его мнению, нападающего в истории отечественного футбола.

— Булыкин или Бесчастных?

— Бесчастных.

— Бесчастных или Погребняк?

— Погребняк.

— Погребняк или Сычёв?

— Погребняк.

— Погребняк или Павлюченко?

— Павлюченко.

— Павлюченко или Кокорин?

— Павлюченко.

— Павлюченко или Юран?

— Павлюченко.

— Павлюченко или Смолов?

— Павлюченко.

— Павлюченко или Артём Дзюба?

— Дзюба.

— Дзюба или Кержаков?

— Кержаков, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.