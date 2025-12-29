Скидки
Футбол

Ангола — Египет, результат матча 29 декабря 2025, счёт 0:0, 3-й тур группового этапа Кубка африканских наций

Сборные Анголы и Египта не забили голов в матче 3-го тура Кубка африканских наций
Комментарии

Завершён матч 3-го тура в группе B на Кубке Африки, в котором играли сборные Анголы и Египта. После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Клеман Кпан (Кот-д'Ивуар).

Кубок африканских наций . Группа B. 3-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ангола
Окончен
0 : 0
Египет

Ангола с двумя очками заняла третье место в турнирной таблице группы B, Египет стал победителем группы с семью очками. В плей-офф турнира выходят первые две команды из каждого квартета, а также четыре лучшие сборные, занявшие третье место.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
