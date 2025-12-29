Аршавин — о Кейне: мне он вообще не нравится, удивляюсь, за счёт чего он столько забил

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался об английском нападающем Гарри Кейне, который выступает за мюнхенскую «Баварию». Летом 2023 года форвард перебрался в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» за € 95 млн.

— Кейн — это лучший нападающий сейчас?

— Ну, для «Тоттенхэма» конечно.

— Нет, вообще во всём футболе.

— Холанд лучше. Но мне, если честно, вообще он [Кейн] не нравится. Я даже удивляюсь, за счёт чего он столько много забил. Это большой игрок, но, понимаешь, я бы сейчас мог говорить: «Да, да, там, я восхваляю, всегда верил». Мне он вообще не нравится. Для меня удивление, что он столько много забивает.

Ну просто какие, вот, его качества? Он просто забивает. Я бы не сказал, что Кейн может обыграть. Не сказал бы, что у него суперскорость, не сказать, что Гарри супермощный, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.