Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин — о Кейне: мне он вообще не нравится, удивляюсь, за счёт чего он столько забил

Аршавин — о Кейне: мне он вообще не нравится, удивляюсь, за счёт чего он столько забил
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался об английском нападающем Гарри Кейне, который выступает за мюнхенскую «Баварию». Летом 2023 года форвард перебрался в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» за € 95 млн.

— Кейн — это лучший нападающий сейчас?
— Ну, для «Тоттенхэма» конечно.

— Нет, вообще во всём футболе.
— Холанд лучше. Но мне, если честно, вообще он [Кейн] не нравится. Я даже удивляюсь, за счёт чего он столько много забил. Это большой игрок, но, понимаешь, я бы сейчас мог говорить: «Да, да, там, я восхваляю, всегда верил». Мне он вообще не нравится. Для меня удивление, что он столько много забивает.

Ну просто какие, вот, его качества? Он просто забивает. Я бы не сказал, что Кейн может обыграть. Не сказал бы, что у него суперскорость, не сказать, что Гарри супермощный, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
«Бавария» установила уникальный рекорд в Бундеслиге
Истории
«Бавария» установила уникальный рекорд в Бундеслиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android