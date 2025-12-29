Скидки
«Это было иллюзорно, это была мечта-мечта». Филимонов — об игре за «Спартак»

Комментарии

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, как мечтал выступать за красно-белых.

— С детства ты следил за «Спартаком». Знал, что там окажешься, была цель?
— У меня была цель играть за сборную СССР. Это дальняя [цель]. «Спартак» — мечта, какой-то космос.

Есть мечты, которые похожи на цель, а есть мечты, которые что-то иллюзорное. Вот это было иллюзорно, это была мечта-мечта. Об этом даже и не мечтал, но на самом деле она какая-то в подсознании глубоко, в душе вот такая была, что вдруг как-нибудь это чудо произойдёт — и я окажусь в «Спартаке». Была мечта и цель играть в сборной СССР.

В сборную можно попасть из любого клуба, а тут тебя должны пригласить под стиль, чтобы ты подходил, под видение. Это сейчас всё меняется с калейдоскопической быстротой, а раньше [казалось], что Бесков в «Спартаке» всегда, — сказал Филимонов в свежем выпуске подкаста на официальном YouTube-канале «Спартака».

В составе красно-белых Филимонов шесть раз выигрывал чемпионат России.

