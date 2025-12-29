«Готовлюсь к худшему». Радимов — о возможном возвращении России на международную арену

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос о возможном возвращении России к международным соревнованиям в 2026 году.

«Всегда готовлюсь к худшему, меня так учили, лучшее будет вдвойне приятно, хочется, чтобы вернулись. Глядя на наш футбол, честно, нам предстоит очень много работы, чтобы вернуться на те же позиции, хотя бы там выход из группы. Нет опыта, мы не можем сравнить, как играем… Нужно будет время, чтобы вернуться на международную арену», — сказал Радимов в подкасте на официальном YouTube-канале «Зенита».

Российские клубы отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Сборная России также не была допущена ни до одного международного турнира за данный период.