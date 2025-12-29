Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Готовлюсь к худшему». Радимов — о возможном возвращении России на международную арену

«Готовлюсь к худшему». Радимов — о возможном возвращении России на международную арену
Комментарии

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос о возможном возвращении России к международным соревнованиям в 2026 году.

«Всегда готовлюсь к худшему, меня так учили, лучшее будет вдвойне приятно, хочется, чтобы вернулись. Глядя на наш футбол, честно, нам предстоит очень много работы, чтобы вернуться на те же позиции, хотя бы там выход из группы. Нет опыта, мы не можем сравнить, как играем… Нужно будет время, чтобы вернуться на международную арену», — сказал Радимов в подкасте на официальном YouTube-канале «Зенита».

Российские клубы отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Сборная России также не была допущена ни до одного международного турнира за данный период.

Материалы по теме
Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?
Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android