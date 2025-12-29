Скидки
Главная Футбол Новости

Клод Пюэль стал новым главным тренером «Ниццы»

Клод Пюэль стал новым главным тренером «Ниццы»
Комментарии

Французский специалист Клод Пюэль стал новым главным тренером «Ниццы». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Срок действия трудового договора Пюэля с «орлами» рассчитан до конца нынешнего сезона. С этой командой специалист уже работал с 2012 по 2016 год.

До этого главным тренером «Ниццы» был Франк Эз, работавший в клубе с 2024 года. На данный момент «орлы» с 17 очками в активе находятся на 13-м месте в таблице высшего дивизиона чемпионата Франции. В сводной таблице Лиги Европы «Ницца» располагается на последнем, 36-м месте, без набранных очков.

На протяжении своей тренерской карьеры Пюэль становился чемпионом Франции и брал Суперкубок страны с «Монако», а с «Лиллем» он завоевал Кубок Интертото.

