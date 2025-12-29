Французский специалист Клод Пюэль стал новым главным тренером «Ниццы». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Срок действия трудового договора Пюэля с «орлами» рассчитан до конца нынешнего сезона. С этой командой специалист уже работал с 2012 по 2016 год.

До этого главным тренером «Ниццы» был Франк Эз, работавший в клубе с 2024 года. На данный момент «орлы» с 17 очками в активе находятся на 13-м месте в таблице высшего дивизиона чемпионата Франции. В сводной таблице Лиги Европы «Ницца» располагается на последнем, 36-м месте, без набранных очков.

На протяжении своей тренерской карьеры Пюэль становился чемпионом Франции и брал Суперкубок страны с «Монако», а с «Лиллем» он завоевал Кубок Интертото.