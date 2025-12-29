Экс-игрок «Манчестер Сити» стал тренером клуба, которым владеет Мбаппе

Экс-игрок сборной Франции Гаэль Клиши стал главным тренером французского «Кана». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Кан» объявляет о назначении Гаэля Клиши главным тренером своей профессиональной команды. Бывший игрок сборной Франции привнесёт в клуб свой опыт работы на самом высоком уровне, знание современного футбола и высокие стандарты.

После выступлений за «Арсенал» и «Манчестер Сити» в качестве игрока Гаэль быстро перешёл на гибридную должность играющего тренера в «Истанбул Башакшехир» и женевском «Серветте». Затем он присоединился к Тьерри Анри в качестве тренера молодёжной сборной Франции в возрастной категории до 21 года, этот опыт увенчался вторым местом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Его будет сопровождать Марвин Эсор, который дополнит нынешний тренерский штаб, остающийся без изменений.

Футбольный клуб «Кан» приветствует нового тренера и выражает ему полную поддержку в решении задач второй половины сезона», — сказано в сообщении на официальном сайте «Кана».

Что примечательно, на раннем этапе карьеры Клиши выступал за эту команду. Мажоритарным акционером клуба является нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На данный момент «Кан» выступает в третьем французском дивизионе.