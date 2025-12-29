Сборная ЮАР победила Зимбабве в Кубке Африки в матче с пятью голами

Завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025, в котором встречались сборные Зимбабве и ЮАР. Команды играли на стадионе «Марракеш» в Марокко. Победу со счётом 3:2 праздновали игроки южноафриканской сборной.

На седьмой минуте полузащитник Чепанг Мореми вывел сборную ЮАР вперёд. На 19-й минуте нападающий Таванда Масванхисе восстановил равенство в счёте. На 50-й-минуте нападающий южноафриканцев Лайл Фостер забил второй гол своей команды. На 74-й минуте защитник ЮАР Обрей Модиба отправил мяч в собственные ворота. На 82-й минуте полузащитник ЮАР Осуин Апполлис ударом с пенальти принёс своей команде победу.

Сборная ЮАР довела число набранных очков до шести и поднялась на второе место в группе B. На счету Зимбабве одно очко, команда заняла последнее место в квартете.