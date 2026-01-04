Скидки
ПСЖ — Париж: во сколько начало матча 17-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«ПСЖ» — «Париж»: во сколько начало матча 17-го тура Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 4 января, состоится матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Париж». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Права на трансляцию матча французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Париж» в России принадлежат Okko.
Франция — Лига 1 . 17-й тур
04 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 1
Париж
Париж
1:0 Дуэ – 45'     1:1 Жеббель – 51'     2:1 Дембеле – 53'    

В минувшем туре команда Луиса Энрике встречалась с «Метцем» и одержала победу со счётом 3:2. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Лиллем» (16 января). В 16-м туре Лиги 1 «Париж» проводил матч с «Тулузой», в котором уступил со счётом 0:3. В 18-м туре подопечные Стефан Гилли встретятся с «Нантом» (18 января).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Российские футболисты за рубежом:

