Андрей Аршавин назвал лучшего россиянина в истории АПЛ

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин в формате блиц-опроса выбрал лучшего, по его мнению, россиянина, выступавшего в английской Премьер-лиге.

— Дмитрий Харин или Павел Погребняк?
— Дмитрий Харин. Ну, а что? Пога особо не успел тут ничего сделать.

— Дмитрий Харин или Динияр Билялетдинов?
— Дмитрий Харин.

— Дмитрий Харин или Юрий Жирков?
— Юрий Жирков.

— Юрий Жирков или Алексей Смертин?
— Юрий Жирков.

— Юрий Жирков или Роман Павлюченко?
— Юрий Жирков.

— Юрий Жирков или Андрей Канчельскис?
— Андрей Канчельскис.

— Андрей Канчельскис или Андрей Аршавин?
— Андрей Канчельскис, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

