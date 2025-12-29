Аршавин объяснил, почему считает Канчельскиса лучшим россиянином в истории АПЛ

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин объяснил, почему считает экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса лучшим российским игроком в истории английской Премьер-лиги.

Выбирая лучшего россиянина в истории АПЛ в формате блиц-опроса, Аршавин остановился на кандидатуре нынешнего главного тренера брянского «Динамо».

— Андрей Канчельскис или Андрей Аршавин?

— Андрей Канчельскис.

— Ну, врёшь?

— Ну, а почему? Я уже говорил же, что в своё время он играл в великой команде, которая выигрывала, и он был одним из лучших игроков. Он только может в этом плане сравниться с Жиром (Экс-игрок «Челси» Юрий Жирков. — Прим. «Чемпионата»), который тоже чемпион, и Лёхой Смертиным. Но заслуги именно в чемпионстве своих команд у Андрея Канчельскиса больше, — объяснил Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.