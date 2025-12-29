«Айнтрахт» работает над трансфером нападающего «Ноттингем Форест» Калимуэндо — Плеттенберг

Франкфуртский «Айнтрахт» хочет усилиться нападающим «Ноттингем Форест» Арно Калимуэндо. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

По данным источника, трансферные переговоры между клубами уже начались.

Калимуэндо является воспитанником «ПСЖ», на взрослом уровне он также выступал за эту команду. Кроме того, в послужном списке игрока есть «Ланс». Состав «Ноттингем Форест» Калимуэндо пополнил прошлым летом за € 30 млн, перейдя из «Ренна». В нынешнем клубном сезоне Арно принял участие в 13 матчах, забив два гола. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.