22:00 Мск
Главный тренер «Лацио» Сарри успешно перенёс операцию на сердце

Главный тренер «Лацио» Сарри успешно перенёс операцию на сердце
Комментарии

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри перенёс операцию на сердце. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Ранее у специалиста была диагностирована фибрилляция предсердий, он перенёс транскатетерную абляцию. Отмечается, что данная операция прошла успешно. В ближайшие дни тренер возобновит работу с командой. Сарри работал с «Лацио» с 2021 по 2024 года, а летом 2025-го он вернулся в команду. Кроме того, в послужном списке тренера есть «Ювентус», «Челси», «Наполи» и ряд других команд. С лондонцами специалист становился победителем Лиги Европы, а с туринцами он брал чемпионство в Италии.

Комментарии
