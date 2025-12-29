Главный тренер «Лацио» Сарри успешно перенёс операцию на сердце

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри перенёс операцию на сердце. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Ранее у специалиста была диагностирована фибрилляция предсердий, он перенёс транскатетерную абляцию. Отмечается, что данная операция прошла успешно. В ближайшие дни тренер возобновит работу с командой. Сарри работал с «Лацио» с 2021 по 2024 года, а летом 2025-го он вернулся в команду. Кроме того, в послужном списке тренера есть «Ювентус», «Челси», «Наполи» и ряд других команд. С лондонцами специалист становился победителем Лиги Европы, а с туринцами он брал чемпионство в Италии.