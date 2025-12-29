«10 лет пусть отыграет, тогда я скажу: «Да, это великий». Ловчев — о рекорде Сафонова

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о сравнении вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Сафонов первым взял четыре пенальти в матчах под эгидой ФИФА? Великолепно, но это разовый момент. Конечно, мы все радуемся, мы все ему говорим: «Великолепно!» Но когда сравнивают Сафонова и Акинфеева… Вот 10 лет пусть отыграет, тогда я скажу: «Да, это великий». Понимаешь, в чём дело?» — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Матвей Сафонов отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка ФИФА, в котором «ПСЖ» одержал победу над «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.).