Захарян из-за болезни пропустил тренировку «Реала Сосьедад» — Mundo Deportivo

Российский полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил тренировку команды из-за гриппа. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В понедельник баскская команда провела первое тренировочное занятие под руководством нового главного тренера Пеллегрино Матараццо. Российский полузащитник присутствовал в это время на клубной базе, но занимался индивидуально в тренажёрном зале. Ожидается, что уже во вторник Захарян возобновит тренировки с командой.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 14 матчей, в которых забил один гол. На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги.