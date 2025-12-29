Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Захарян из-за болезни пропустил тренировку «Реала Сосьедад» — Mundo Deportivo

Захарян из-за болезни пропустил тренировку «Реала Сосьедад» — Mundo Deportivo
Комментарии

Российский полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил тренировку команды из-за гриппа. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В понедельник баскская команда провела первое тренировочное занятие под руководством нового главного тренера Пеллегрино Матараццо. Российский полузащитник присутствовал в это время на клубной базе, но занимался индивидуально в тренажёрном зале. Ожидается, что уже во вторник Захарян возобновит тренировки с командой.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 14 матчей, в которых забил один гол. На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Материалы по теме
Орлов высказался о неудачном периоде Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android