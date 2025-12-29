«Он ничего не доказал». Евгений Ловчев назвал Карпина слабым тренером

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о работе российского тренера Валерия Карпина в московском «Динамо». Специалист возглавил бело-голубых перед стартом сезона и покинул команду 17 ноября 2025 года.

— А почему вы ждали от него, что он сейчас сделает команду чемпионом? Где-то чего-то было сделано до этого так, что он куда ни приходил, они чемпионами становились? Было такое?

— Если он тренер сборной России, значит, это лучший российский тренер, нет?

— Я был тренером сборной России по мини-футболу, но себя лучшим тренером мини-футбола вообще не считаю. Я вообще никакой не тренер.

— Иными словами, Карпин — такой же слабый тренер, как и Ловчев?

— Да. Такой же слабый. Он ничего не доказал. Ребята, он вырос как тренер, без сомнений, и я об этом говорил. Но он пришёл туда, и у него не получилось, бывает такое, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».