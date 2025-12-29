Глава Африканской конфедерации футбола высказался после встречи с Мбаппе на Кубке Африки

Патрис Мотсепе, президент Африканской конфедерации футбола, отреагировал на встречу с нападающим мадридского «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе. Форвард посетил встречу Кубка Африки между сборными Камеруна и Кот-д'Ивуара, где родился отец игрока. Игра закончилась со счётом 1:1.

«Спасибо, Килиан, за поддержку Кубка африканских наций 2025 года в Марокко. Кубок Африки — это поистине глобальный турнир», – написал Мотсепе в своём аккаунте в соцсетях.

Ранее Мбаппе был замечен на игре Марокко и Мали, которая также закончилась со счётом 1:1. Француз наблюдал за игрой в футболке марокканской национальной команды со вторым номером, который принадлежит защитнику Ашрафу Хакими.