Главная Футбол Новости

Глава Африканской конфедерации футбола высказался после встречи с Мбаппе на Кубке Африки

Глава Африканской конфедерации футбола высказался после встречи с Мбаппе на Кубке Африки
Комментарии

Патрис Мотсепе, президент Африканской конфедерации футбола, отреагировал на встречу с нападающим мадридского «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе. Форвард посетил встречу Кубка Африки между сборными Камеруна и Кот-д'Ивуара, где родился отец игрока. Игра закончилась со счётом 1:1.

Кубок африканских наций . Группа F. 2-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 1
Камерун
1:0 Диалло – 51'     1:1 Конан – 56'    

«Спасибо, Килиан, за поддержку Кубка африканских наций 2025 года в Марокко. Кубок Африки — это поистине глобальный турнир», – написал Мотсепе в своём аккаунте в соцсетях.

Ранее Мбаппе был замечен на игре Марокко и Мали, которая также закончилась со счётом 1:1. Француз наблюдал за игрой в футболке марокканской национальной команды со вторым номером, который принадлежит защитнику Ашрафу Хакими.

