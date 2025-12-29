Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Страдавший от депрессии защитник «Барселоны» Араухо вернулся к тренировкам с командой

Страдавший от депрессии защитник «Барселоны» Араухо вернулся к тренировкам с командой
Комментарии

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо, пропускавший последние матчи сине-гранатовых из-за психологических проблем, вернулся в расположение клуба. Кадрами с участием уругвайца в открытой тренировке, на которой присутствовало около шести тысяч болельщиков, поделилась пресс-служба «Барселоны» в соцсети X.

Ранее сообщалось, что психологические трудности начались у защитника после удаления в матче Лиги чемпионов УЕФА, в котором сине-гранатовые уступили «Челси» (0:3) 25 ноября. С тех пор защитник пропустил семь игр «Барселоны» во всех турнирах.

По данным СМИ, во время предоставленного клубом специального отпуска Араухо организовал поездку в Иерусалим с целью получить духовную помощь, где футболист посетил святые места.

Материалы по теме
«Барселона» забивает в 38 матчах Ла Лиги подряд — самая длинная голевая серия за 12 лет
Истории
«Барселона» забивает в 38 матчах Ла Лиги подряд — самая длинная голевая серия за 12 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android