Страдавший от депрессии защитник «Барселоны» Араухо вернулся к тренировкам с командой

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо, пропускавший последние матчи сине-гранатовых из-за психологических проблем, вернулся в расположение клуба. Кадрами с участием уругвайца в открытой тренировке, на которой присутствовало около шести тысяч болельщиков, поделилась пресс-служба «Барселоны» в соцсети X.

Ранее сообщалось, что психологические трудности начались у защитника после удаления в матче Лиги чемпионов УЕФА, в котором сине-гранатовые уступили «Челси» (0:3) 25 ноября. С тех пор защитник пропустил семь игр «Барселоны» во всех турнирах.

По данным СМИ, во время предоставленного клубом специального отпуска Араухо организовал поездку в Иерусалим с целью получить духовную помощь, где футболист посетил святые места.