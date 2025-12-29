Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Поль Погба отреагировал на получение приза за лучший камбэк года

Поль Погба отреагировал на получение приза за лучший камбэк года
Комментарии

Полузащитник «Монако» Поль Погба в социальной сети X опубликовал пост, посвящённый получению награды за лучший камбэк года от Globe Soccer Awards.

«Этот трофей принадлежит не только мне, но и всем тем, кто верил меня в непростые времена. Спасибо, что не забыли обо мне! Всё лучшее ещё впереди, я готов к тому, что будет дальше», — сказано в публикации француза.

Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Монако» три матча в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
«Почему тогда не вызвать Зидана?» Лебёф — о возможном возвращении Погба в сборную Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android