Поль Погба отреагировал на получение приза за лучший камбэк года

Полузащитник «Монако» Поль Погба в социальной сети X опубликовал пост, посвящённый получению награды за лучший камбэк года от Globe Soccer Awards.

«Этот трофей принадлежит не только мне, но и всем тем, кто верил меня в непростые времена. Спасибо, что не забыли обо мне! Всё лучшее ещё впереди, я готов к тому, что будет дальше», — сказано в публикации француза.

Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Монако» три матча в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями.