Коморские острова — Мали, результат матча 29 декабря 2025, счет 0:0, 3-й тур Кубка африканских наций 2025

Сборные Коморских островов и Мали не забили голов и сыграли вничью в матче Кубка Африки
Комментарии

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Коморских островов и Мали. Игра проходила на стадионе «Мохамед V» (Касабланка, Марокко). В качестве главного арбитра встречи выступил Альхаджи Аллау Махамат из Чада. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Кубок африканских наций . Группа A. 3-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК
Коморские острова
Окончен
0 : 0
Мали
Удаления: нет / Айдара – 88'

Команды не забили голов по ходу матча. На 88-й минуте полузащитник национальной команды Мали Амаду Айдара получил красную карточку и был удалён с поля.

После трёх матчей в квартете A сборная Коморских островов не набрала очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Национальная команда Мали располагается на второй строчке, у неё в активе три очка.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
