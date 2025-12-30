Сборные Коморских островов и Мали не забили голов и сыграли вничью в матче Кубка Африки

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Коморских островов и Мали. Игра проходила на стадионе «Мохамед V» (Касабланка, Марокко). В качестве главного арбитра встречи выступил Альхаджи Аллау Махамат из Чада. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Команды не забили голов по ходу матча. На 88-й минуте полузащитник национальной команды Мали Амаду Айдара получил красную карточку и был удалён с поля.

После трёх матчей в квартете A сборная Коморских островов не набрала очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Национальная команда Мали располагается на второй строчке, у неё в активе три очка.