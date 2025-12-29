«Поздравим нашего Дика». Черчесов — о выходе Адвоката на ЧМ-2026 со сборной Кюрасао

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, подводя итоги 2025 года, отметил выход сборной Кюрасао в финальную часть чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Команду возглавляет бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

— Наиболее интересные ощущения от сборных с учётом ожиданий?

— [Сборная] Кюрасао под руководством Адвоката выдала сенсацию. Впервые такая маленькая страна со 150-тысячным населением попала на чемпионат мира. Понятно, регламент даёт такую возможность, когда четвёртая часть стран мира отбирается в финальный турнир. В наше время такое и близко невозможно было представить.

Помню, на чемпионате Европы — 1992 в Швеции участвовало всего восемь команд. А сейчас — 32 и 48 — на мире. Но была возможность, они её реализовали, так что поздравим нашего Дика, — сказал Черчесов в интервью Livesport.