Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Поздравим нашего Дика». Черчесов — о выходе Адвоката на ЧМ-2026 со сборной Кюрасао

«Поздравим нашего Дика». Черчесов — о выходе Адвоката на ЧМ-2026 со сборной Кюрасао
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, подводя итоги 2025 года, отметил выход сборной Кюрасао в финальную часть чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Команду возглавляет бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

— Наиболее интересные ощущения от сборных с учётом ожиданий?
— [Сборная] Кюрасао под руководством Адвоката выдала сенсацию. Впервые такая маленькая страна со 150-тысячным населением попала на чемпионат мира. Понятно, регламент даёт такую возможность, когда четвёртая часть стран мира отбирается в финальный турнир. В наше время такое и близко невозможно было представить.

Помню, на чемпионате Европы — 1992 в Швеции участвовало всего восемь команд. А сейчас — 32 и 48 — на мире. Но была возможность, они её реализовали, так что поздравим нашего Дика, — сказал Черчесов в интервью Livesport.

Материалы по теме
Топ-события вторника: Царукян против Шары Буллета, битва лидеров АПЛ, НБА и хоккей
Топ-события вторника: Царукян против Шары Буллета, битва лидеров АПЛ, НБА и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android