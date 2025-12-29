Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер: нам немного не хватает мастерства в завершении атак

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1).

«Это та самая игра, в которой проигрывать обидно обеим командам. Мы создали достаточно голевых моментов, но мы упустили наши шансы и были наказаны пропущенным мячом с углового. Это чётко показало, в чём нам необходимо прибавлять. Сегодня мы могли наблюдать, а многие следят за «Кристал Пэлас» дольше меня, как наша команда управляла ходом игры с «Тоттенхэмом» — не помню, когда в последний раз это настолько проявлялось.

Это расстраивает наших футболистов. Никого не обвиняю в упущенных моментах, но нам следует принять тот факт, что на данный момент нам немного не хватает мастерства в завершении атак. Но по тому, как мы играем, по тому, какова структура нашей игры, опасные моменты, наши атакующие наработки воплотились. Теперь важно поддержать игроков, вернуть им веру в себя, ведь они могут забивать больше мячей», — приводит слова Гласнера официальный сайт «Кристал Пэлас».