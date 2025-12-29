Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер: нам немного не хватает мастерства в завершении атак

Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер: нам немного не хватает мастерства в завершении атак
Комментарии

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Грей – 42'    

«Это та самая игра, в которой проигрывать обидно обеим командам. Мы создали достаточно голевых моментов, но мы упустили наши шансы и были наказаны пропущенным мячом с углового. Это чётко показало, в чём нам необходимо прибавлять. Сегодня мы могли наблюдать, а многие следят за «Кристал Пэлас» дольше меня, как наша команда управляла ходом игры с «Тоттенхэмом» — не помню, когда в последний раз это настолько проявлялось.

Это расстраивает наших футболистов. Никого не обвиняю в упущенных моментах, но нам следует принять тот факт, что на данный момент нам немного не хватает мастерства в завершении атак. Но по тому, как мы играем, по тому, какова структура нашей игры, опасные моменты, наши атакующие наработки воплотились. Теперь важно поддержать игроков, вернуть им веру в себя, ведь они могут забивать больше мячей», — приводит слова Гласнера официальный сайт «Кристал Пэлас».

Материалы по теме
Тренер «Тоттенхэма» Франк: я доволен рвением, настроем и характером своей команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android