Черчесов высказался о дорогостоящих трансферах Вирца и Исака в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о дорогих летних новичках «Ливерпуля» Флориане Вирце и Александере Исаке. За немца и шведа мерсисайдцы заплатили € 125 млн и € 145 млн соответственно.

«Огромные деньги «Ливерпуль» заплатил за Вирца и Исака. Но какого бы класса ни был футболист, никогда нет гарантии, что он адаптируется. Вот Исак забил сейчас гол и сломался. Возможно, какой-то знак.

Абстрагируясь от цифр, пожелаем всё-таки дорогостоящим игрокам, чтобы они себя реализовали, иначе всё это меряние кошельками в футболе теряет смысл. Но эти суммы зачастую на футболистов давят. А так проводить градацию трансферов на лучшие и худшие ещё рано» — сказал Черчесов в интервью Livesport.