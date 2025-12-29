Оливер Гласнер: 2025 год был замечательным для «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер после матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1) подвёл итоги 2025 года для команды. В уходящем году лондонцы выиграли Кубок и Суперкубок Англии.

«В 2025 году мы провели 37 матчей Премьер-лиги и находимся на шестом месте в сводной таблице АПЛ 2025 года, а ещё мы вышли в плей-офф Лиги конференций. Помимо этого, мы выиграли Кубок и Суперкубок Англии. Поэтому считаю, несомненно, это самый успешный год в истории «Кристал Пэлас». Наша нынешняя команда смогла проявить себя должным образом.

Прошедшая игра выбивается из этого, но вижу, как стараются футболисты, как мы играем. В прошлом году обыграли «Тоттенхэм» на этом стадионе со счётом 1:0, но считаю, что в этой игре мы в большей степени владели ходом игры, чем тогда.

В целом это был невероятный год. Благодарен футболистам за их старание, сплочённость и качество. 2025 год был замечательным для «Кристал Пэлас», — приводит слова Гласнера официальный сайт лондонцев.