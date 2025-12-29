Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оливер Гласнер: 2025 год был замечательным для «Кристал Пэлас»

Оливер Гласнер: 2025 год был замечательным для «Кристал Пэлас»
Комментарии

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер после матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1) подвёл итоги 2025 года для команды. В уходящем году лондонцы выиграли Кубок и Суперкубок Англии.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Грей – 42'    

«В 2025 году мы провели 37 матчей Премьер-лиги и находимся на шестом месте в сводной таблице АПЛ 2025 года, а ещё мы вышли в плей-офф Лиги конференций. Помимо этого, мы выиграли Кубок и Суперкубок Англии. Поэтому считаю, несомненно, это самый успешный год в истории «Кристал Пэлас». Наша нынешняя команда смогла проявить себя должным образом.

Прошедшая игра выбивается из этого, но вижу, как стараются футболисты, как мы играем. В прошлом году обыграли «Тоттенхэм» на этом стадионе со счётом 1:0, но считаю, что в этой игре мы в большей степени владели ходом игры, чем тогда.

В целом это был невероятный год. Благодарен футболистам за их старание, сплочённость и качество. 2025 год был замечательным для «Кристал Пэлас», — приводит слова Гласнера официальный сайт лондонцев.

Материалы по теме
Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер: нам немного не хватает мастерства в завершении атак
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android