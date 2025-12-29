Сборная Марокко разгромила Замбию в Кубке Африки, Эль-Кааби и Браим Диас забили

Завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025, в котором встречались сборные Замбии и Марокко. Команды играли на стадионе «Принц Мула Абдулла» (Рабат, Марокко). Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева турнира.

На девятой минуте нападающий Айюб Эль-Кааби открыл счёт в матче. На 27-й минуте вингер Браим Диас удвоил преимущество Марокко. На 50-й минуте Эль-Кааби оформил дубль и довёл разницу в счёте до крупной.

Сборная Марокко довела число набранных очков на групповом этапе до семи и заняла первое место в квартете А. Национальная команда Замбии финишировала на четвёртом месте в группе с двумя очками.