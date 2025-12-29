Скидки
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Замбия — Марокко, результат матча 29 декабря 2025, счет 0:3, Кубок Африки 2025

Сборная Марокко разгромила Замбию в Кубке Африки, Эль-Кааби и Браим Диас забили
Комментарии

Завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025, в котором встречались сборные Замбии и Марокко. Команды играли на стадионе «Принц Мула Абдулла» (Рабат, Марокко). Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева турнира.

Кубок африканских наций . Группа A. 3-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК
Замбия
Окончен
0 : 3
Марокко
0:1 Эль-Кааби – 9'     0:2 Диас – 27'     0:3 Эль-Кааби – 50'    

На девятой минуте нападающий Айюб Эль-Кааби открыл счёт в матче. На 27-й минуте вингер Браим Диас удвоил преимущество Марокко. На 50-й минуте Эль-Кааби оформил дубль и довёл разницу в счёте до крупной.

Сборная Марокко довела число набранных очков на групповом этапе до семи и заняла первое место в квартете А. Национальная команда Замбии финишировала на четвёртом месте в группе с двумя очками.

Календарь Кубка африканских наций - 2025
Турнирная таблица Кубка африканских наций - 2025
