Черчесов встречался со спортивным директором «Милана» Игли Таре в декабре

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился подробностями встречи со спортивным директором итальянского «Милана» Игли Таре. 14 декабря 2025 года миланская команда сыграла вничью с «Сассуоло» в 15-м туре Серии А.

«Недавно посетил проходной вроде бы для «Милана» матч в Серии А с «Сассуоло». 72 тысячи на «Сан-Сиро»! После игры беседовал со спортивным директором миланцев Игле Таре, обменялись мнениями, сверили европейские часы, как говорится. Всегда есть нюансы, в которых стоит лишний раз утвердиться, чтобы держать руку на пульсе», — сказал Черчесов в интервью Livesport.

Игли Таре занимает пост спортивного директора «Милана» с мая 2025 года. Перед стартом текущего сезона команду возглавил итальянский тренер Массимилиано Аллегри. Станислав Черчесов работает в «Ахмате» с августа 2025 года.