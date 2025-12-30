Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Когда по 10 минут смотрят — это уже не грубая ошибка». Черчесов — о VAR

«Когда по 10 минут смотрят — это уже не грубая ошибка». Черчесов — о VAR
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о судействе, уделив внимание минусам работы системы VAR.

«VAR коснусь. Когда его внедряли, нам говорили, это исправление грубых ошибок. Но когда по 10 минут смотрят, был пенальти, или нет, это уже не грубая ошибка. Грубую увидишь на пятой секунде. Не говорю, что надо стоять на месте, всё-таки уже почти в середине XXI века.

Однако ошибки надо минимизировать в первую очередь касательно офсайда и пересечения линии ворот. Ну, а всё остальное необходимо как-то устаканить, привести к общему знаменателю. Смотрел ещё на днях контрольный матч в Австрии. И не могу понять, почему такие классные ощущения. К концу понял — VAR нет. И выиграла лучшая команда», — сказал Черчесов в интервью Livesport.

Материалы по теме
«Я понял Левникова в игре «Краснодар» — ЦСКА. И делал бы так же». Судейство 18-го тура РПЛ
Эксклюзив
«Я понял Левникова в игре «Краснодар» — ЦСКА. И делал бы так же». Судейство 18-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android