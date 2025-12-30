«Когда по 10 минут смотрят — это уже не грубая ошибка». Черчесов — о VAR

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о судействе, уделив внимание минусам работы системы VAR.

«VAR коснусь. Когда его внедряли, нам говорили, это исправление грубых ошибок. Но когда по 10 минут смотрят, был пенальти, или нет, это уже не грубая ошибка. Грубую увидишь на пятой секунде. Не говорю, что надо стоять на месте, всё-таки уже почти в середине XXI века.

Однако ошибки надо минимизировать в первую очередь касательно офсайда и пересечения линии ворот. Ну, а всё остальное необходимо как-то устаканить, привести к общему знаменателю. Смотрел ещё на днях контрольный матч в Австрии. И не могу понять, почему такие классные ощущения. К концу понял — VAR нет. И выиграла лучшая команда», — сказал Черчесов в интервью Livesport.