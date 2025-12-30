Скидки
Кубок африканских наций по футболу 2025: результаты на 29 декабря, календарь, таблица

Результаты матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 29 декабря
Комментарии

В понедельник, 29 декабря, состоялись четыре матча Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка Африки на 29 декабря:

Зимбабве — ЮАР — 2:3;
Ангола — Египет — 0:0;
Замбия — Марокко — 0:3;
Коморские острова — Мали — 0:0.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
