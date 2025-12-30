«Рома» обыграла «Дженоа» в 17-м туре Серии А

Окончен матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Рома» и «Дженоа». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали римляне. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра матча выступил Марко Ди Белло (Бриндизи).

Матиас Соуле на 14-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел римлян вперёд. Ману Коне на 19-й минуте удвоил преимущество команды, а на 31-й минуте Эван Фергюсон увеличил разрыв в счёте. Джефф Эхатор на 87-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Рома» с 33 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Дженоа» с 14 очками находится на 17-м месте.