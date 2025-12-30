«Рома» обыграла «Дженоа» в 17-м туре Серии А
Поделиться
Окончен матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Рома» и «Дженоа». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали римляне. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра матча выступил Марко Ди Белло (Бриндизи).
Италия — Серия А . 17-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 1
Дженоа
Генуя
1:0 Соуле – 14' 2:0 Kouadio Manu Koné – 19' 3:0 Фергюсон – 31' 3:1 Эхатор – 87'
Матиас Соуле на 14-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел римлян вперёд. Ману Коне на 19-й минуте удвоил преимущество команды, а на 31-й минуте Эван Фергюсон увеличил разрыв в счёте. Джефф Эхатор на 87-й минуте отыграл один мяч.
После этой игры «Рома» с 33 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Дженоа» с 14 очками находится на 17-м месте.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 декабря 2025
-
00:56
-
00:43
-
00:42
-
00:31
-
00:15
-
00:15
-
00:10
-
00:07
- 29 декабря 2025
-
23:59
-
23:56
-
23:31
-
23:30
-
23:10
-
23:05
-
22:58
-
22:57
-
22:50
-
22:43
-
22:30
-
22:25
-
22:09
-
21:53
-
21:45
-
21:40
-
21:22
-
20:57
-
20:56
-
20:49
-
20:35
-
20:25
-
20:16
-
20:16
-
20:00
-
19:59
-
19:57