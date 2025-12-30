Скидки
Рома — Дженоа, результат матча 29 декабря 2025, счёт 3:1, 17-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» обыграла «Дженоа» в 17-м туре Серии А
Комментарии

Окончен матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Рома» и «Дженоа». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали римляне. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра матча выступил Марко Ди Белло (Бриндизи).

Италия — Серия А . 17-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 1
Дженоа
Генуя
1:0 Соуле – 14'     2:0 Kouadio Manu Koné – 19'     3:0 Фергюсон – 31'     3:1 Эхатор – 87'    

Матиас Соуле на 14-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел римлян вперёд. Ману Коне на 19-й минуте удвоил преимущество команды, а на 31-й минуте Эван Фергюсон увеличил разрыв в счёте. Джефф Эхатор на 87-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Рома» с 33 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Дженоа» с 14 очками находится на 17-м месте.

