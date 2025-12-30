«Барселона» хочет бесплатно взять форварда «Ювентуса» на замену Левандовскому — Marca

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу. Как сообщает издание Marca, каталонский клуб уже предпринял попытку заполучить серба, чей контракт с нынешним клубом истекает в июне 2026 года.

По данным источника, целью «Барселоны» является заполучить игрока бесплатно, или договориться о трансфере в зимнее окно на очень выгодных условиях (либо небольшая сумма сейчас, либо ничего летом).

Сообщается, что «Барселона» уже некоторое время работает над возможной заменой форварду Роберту Левандовскому, чьё будущее остаётся неопределённым. Уход поляка оставит пробел, который в клубе хотят заполнить игроком высшего уровня.