Результаты матчей 17-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В понедельник, 29 декабря, завершился 17-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 17-го тура Серии А:

27 декабря, суббота:

«Парма» — «Фиорентина» — 1:0;
«Торино» — «Кальяри» — 1:2;
«Лечче» — «Комо» — 0:3;
«Удинезе» — «Лацио» — 1:1;
«Пиза» — «Ювентус» — 0:2.

28 декабря, воскресенье:

«Милан» — «Верона» — 3:0;
«Кремонезе» — «Наполи» — 0:2;
«Болонья» — «Сассуоло» — 1:1;
«Аталанта» — «Интер» — 0:1.

29 декабря, понедельник:

«Рома» — «Дженоа» — 3:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 36 очков. На втором месте расположился «Милан» с 35 очками. На третьей строчке турнирной таблицы находится «Наполи», у которого 34 очка.

Стоит отметить, что у «Интера», «Милана», «Наполи», «Комо», «Болоньи», «Пармы», «Лечче» и «Вероны» есть по одной игре в запасе.

