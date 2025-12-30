Переход Семеньо в «Манчестер Сити» состоится в течение ближайших 48 часов — Якобс

Вингер «Борнмута» Антуан Семеньо перейдёт в «Манчестер Сити» в течение следующих 48 часов. Как сообщает инсайдер Бен Якобс в соцсети X, прогресс случился после позитивных переговоров о структуре выплат в понедельник, 29 декабря.

По данным источника, Семеньо уже устно согласовал личные условия контракта с «Манчестер Сити». Сообщается, что на данный момент «Борнмут» всё ещё надеется, что футболист сможет провести прощальный матч с «Челси». Игра 19-го тура английской Премьер-лиги состоится во вторник, 30 декабря.

По данным СМИ, в контракте Антуана Семеньо с «Борнмутом» прописан пункт об отступных в размере £ 65 млн (€ 75 млн). Эта сумма актуальна только до 10 января 2026 года. «Борнмут» специально ограничил срок действия пункта, чтобы иметь время на покупку замены.