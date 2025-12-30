Семшов отреагировал на назначение Евсеева главным тренером махачкалинского «Динамо»

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера «Динамо» Махачкала. Ранее Евсеев возглавлял «Черноморец».

«Думаю, что у руководства махачкалинцев был только один вариант, и это был Евсеев. Кто откажется работать в РПЛ, когда тебя зовут. Евсеев неплохо поработал в «Черноморце». Если не будет усилений, то будет очень тяжело, — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. Ранее пост главного тренера клуба покинул Хасанби Биджиев.