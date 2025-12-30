Воспитанник «Зенита» Шилов: я совсем не похож на Аршавина

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов высказался о сравнениях с бывшим игроком сине-бело-голубых и сборной России Андреем Аршавиным.

«С Аршавиным у нас хорошие отношения. Может подколоть, сказать: «Не забил — всё, сдулся» (улыбается). Где-то подсказывает на тренировках, на поле. Особого отношения ко мне нет. Но я бы и не хотел такого. Я хочу, чтобы ко мне относились так же, как ко всем.

Мне кажется, у меня вообще нет сходств с Андреем Сергеевичем. Люди их видят, потому что хотят, чтобы появился второй Аршавин. Мне кажется, так будет всегда. Поэтому я не воспринимаю это всерьёз», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На данный момент Шилов травмирован и пропустит остаток сезона-2025/2026. Всего за первую команду санкт-петербуржцев Вадим провёл восемь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» позже.